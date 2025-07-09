Чиновники смогут работать дольше 70 лет

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон, который вносит изменения в правила продления срока службы для некоторых категорий служащих. Согласно новому закону, ограничение, связанное с достижением возраста 70 лет, при продлении срока службы не будет распространяться на ряд высокопоставленных чиновников. Об этом пишет «Парламентская газета».



Кроме того, исключение из общего правила распространится на гражданских служащих, занимающих должности категории «руководители» высшей группы должностей в аппарате Совета Федерации и аппарате Госдумы. Речь идет о сотрудниках, которым соответствует классный чин действительного государственного советника России I класса.

Ключевым условием для применения этого исключения является то, что назначение на эти должности и освобождение от них должно производиться председателем соответствующей палаты Федерального собрания.



Рената Валеева