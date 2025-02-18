В Татарстане выделяет более 13 млн рублей на защиту от кибератак
В Татарстане выделят свыше 13 млн рублей на приобретение программного обеспечения для защиты от целевых атак. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Заказчиком выступит Центр цифровой трансформации Татарстана, а финансирование пойдет из республиканского бюджета.
Закупка включает покупку прав на использование ПО, что позволит повысить уровень кибербезопасности в регионе. Срок выполнения договора установлен до 20 мая 2025 года.
Напомним, что по итогам 2024 года Татарстан оказался на третьем месте среди российских регионов по количеству преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Согласно данным МВД России, удельный вес IT-преступлений в республике составил 57%.
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