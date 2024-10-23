Владимир Путин: страны окажут поддержку Бразилии как следующему председателю БРИКС

Президент России Владимир Путин выразил поддержку Бразилии, которая в следующем году станет председателем БРИКС. Об этом лидер России рассказал на расширенном заседании БРИКС в Казани.

— С января следующего года Бразилия примет на себя председательство в БРИКС. Уверен, что бразильское председательство обеспечит преемственность в работе объединения и обогатит наше сотрудничество новыми интересными начинаниями и идеями. Мы все будем оказывать бразильским друзьям всяческую поддержку, — заявил президент России.

Напомним, лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии. Путин отметил, что это «надежные руки».

Рената Валеева