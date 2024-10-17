За прошедшие сутки в России потушили 10 лесных пожаров
За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные силы потушили 10 лесных пожаров в семи регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
В настоящее время продолжаются работы по тушению 11 лесных пожаров в четырех регионах. К ликвидации пожаров привлечены:
- 497 человек;
- 79 единицы техники;
- семь воздушных судов.
В небе над очагами возгораний работают шесть воздушных судов, осуществляющих авиационный мониторинг.
Для помощи в тушении пожаров в Забайкальском крае привлечен 281 работник «Авиалесоохраны» из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.
В двух регионах введен режим ЧС, а в 28 субъектах действует особый противопожарный режим.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.