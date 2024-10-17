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За прошедшие сутки в России потушили 10 лесных пожаров

09:42, 17.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили 10 лесных пожаров
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные силы потушили 10 лесных пожаров в семи регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжаются работы по тушению 11 лесных пожаров в четырех регионах. К ликвидации пожаров привлечены:

  • 497 человек;
  • 79 единицы техники;
  • семь воздушных судов.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В небе над очагами возгораний работают шесть воздушных судов, осуществляющих авиационный мониторинг.

Для помощи в тушении пожаров в Забайкальском крае привлечен 281 работник «Авиалесоохраны» из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

В двух регионах введен режим ЧС, а в 28 субъектах действует особый противопожарный режим.

Дарья Пузикова

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