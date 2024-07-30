Инфраструктуры Свияжска недостаточно для существующего турпотока

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня инфраструктура Свияжска рассчитана на 60 тысяч туристов в год. Однако число гостей превышает эту цифру в 30 раз.



— Свияжск — это точка притяжения, и нужно думать не в направлении того, сколько еще сотен тысяч или миллионов туристов привлечь, а в направлении приведения туристической инфраструктуры в соответствие и развития точек привлекательности в буферной зоне. Потому что та инфраструктура, которая есть сегодня в самом Свияжске, рассчитана на турпоток примерно в 60 000 туристов в год, а у нас 1 800 000, — сообщил «Реальному времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

По словам Силкина, именно отставание инфраструктуры Свияжска от количества посещающих его туристов — главная проблема, которая стоит перед островом-градом в настоящий момент. К примеру, ощущается острая нехватка парковочных мест для гостей.



Свияжск не ставит перед собой цель принять как можно больше туристов, здесь стараются снизить антропогенную нагрузку и минимизировать негативные аспекты повышенного туристического трафика. Подробнее о том, почему вход на территорию не становится платным и чем грозит уникальному месту урбанизация, — в интервью Артема Силкина «Реальному времени».

Галия Гарифуллина