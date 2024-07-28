В Якутии сократилась площадь лесных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

По сообщению оперативного штаба, прямой угрозы населенным пунктам в Якутии нет. За сутки площадь пожаров сократилась почти на 40 тысяч гектаров. На особом контроле в республике ситуация в шести районах: Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Олекминском, Алданском и Сунтарском.

На территории двадцати одного района тушится 61 лесной пожар общей площадью 488 961 га. В ликвидации задействовано 1 839 огнеборцев и 199 единиц спецтехники. С начала суток ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью более 39 тысяч гектаров, локализовано 4 пожара площадью 3 441 га, сообщили в оперштабе.

Мониторинг лесопожарной обстановки ведут 16 воздушных судов, в тушении задействованы 11 судов.

Напомним, за прошедшие сутки в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади 24 464 гектара.