В «Школе 21» прошел первый IT-выпускной

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО Сбербанк

Первая волна участников образовательной программы «Школа 21» завершила обучение. 50 человек из разных регионов России получили дипломы по программированию. За время обучения они изучили несколько языков программирования, научились работать над своими проектами индивидуально и в команде, а также прошли обязательную стажировку в крупных ИТ-компаниях региона. Как показывает практика, чаще всего участники выбирали профессии разработчика (GO, Java, Python, C, C+), инженера данных и DevOps.

По случаю выпускного команда школы организовала для участников настоящий праздник. В частности, их ожидала интерактивная программа с конкурсами, тест новой отборочной игры, а также поздравления от представителей региональной власти и директора кампуса школы.

— В Татарстане мы внимательно подходим к вопросам подготовки кадров в сфере ИТ-технологий. В республике открыты высшие учебные заведения, выпускающие квалифицированных ИТ-специалистов. Сегодня республике не хватает 10 тысяч ИТ-специалистов. Одновременно ежегодно мы фиксируем рост заинтересованности татарстанцев в освоении актуальных ИТ-профессий. Причем это не только школьники, выбирающие ИТ-специальности, но и взрослые люди, решившие освоить навыки программирования, веб-дизайна, разработки. Сегодняшним выпускникам желаю реализации себя как профессионалов на новом этапе жизни, — сказал Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО Сбербанк

— Методика обучения в «Школе 21» дает возможность получить востребованные знания и быстро войти в ИТ-профессию. Сегодняшние выпускники будут помогать компаниям различных отраслей в разработке инновационных продуктов для цифровой трансформации. Желаю всем профессиональных успехов и прорывных проектов! — поздравил Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России, управляющий отделением «Банк Татарстан»



— Обучение в школе предполагает не только теоретические, но практические навыки в данной сфере. Так, например, один из обязательных этапов обучения — стажировка в ИТ-компании. К ее началу студенты уже осваивают как минимум три языка программирования и готовы применять все свои знания на практике. Все они также стажируются в крупнейших компаниях и успешно трудоустраиваются в них еще до конца обучения. Сегодня мы выпустили 50 участников обучения. Все они уже трудоустроены и активно реализовывают свой потенциал, — отметил Илья Мирин, директор кампуса «Школы 21» в Казани.