Фарид Мухаметшин призвал депутатов Госдумы усилить работу по продвижению республиканских инициатив

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал депутатов Госдумы, избранных от республики усилить работу с профильными комитетами российского парламента по продвижению республиканских законодательных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

На рассмотрении в нижней палате российского парламента находятся шесть законодательных инициатив от Татарстана. Два проекта закона (в части уточнения полномочий регионов по содействию трудоустройству при переезде в другие регионы и по повышению ответственности за нарушение правил охоты) уже приняты в первом чтении.

Еще по одной инициативе республики — по ограничению доступа к информации в интернете с проявлением неуважения к госсимволам регионов страны есть положительное заключение. Как отметил Мухаметшин, документ «выходит на осеннюю сессию».

Фото: realnoevremya.ru

На два проекта (об установлении административной ответственности за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и о комплексном совершенствовании обращения с отходами) получены отрицательные заключения. По словам Фарида Мухаметшина, интерес у депутатов к этим темам есть, поэтому они по-прежнему в календаре Госдумы.

В мае Госсовет Татарстана предложил наделить российских силовиков правом составлять административные протоколы на живущих за рубежом граждан России. Речь идет о статьях, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии. Инициатива была направлена в Совет законодателей при Госдуме.

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Айрат Назипов