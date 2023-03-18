Татарстан за время спецоперации отправил гуманитарную помощь на $1,5 миллиарда

Муниципалитеты Татарстана за время специальной военной операции отправили гуманитарных грузов на общую сумму $1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.



— Проводится работа по поддержке воинских частей, в которых служат наши военнослужащие. Доставка гуманитарной помощи непосредственно в зону спецоперации, ведется работа по поддержке города Лисичанска. В общей сложности муниципалитетами республики доставлено гуманитарных грузов на сумму $1,5 миллиарда, — рассказал он.

Раис республики поручил главам районов уделить особое внимание оказанию помощи семьям граждан, которые находятся в зоне действия СВО.

В Татарстане собрали более 918 тонн гуманитарной помощи для ДНР, причем помогают Донбассу не только волонтерские и благотворительные организации. Рядовые татарстанцы оказывают любую посильную помощь, чтобы поддержать наших мобилизованных бойцов и добровольцев, а также население в зоне спецоперации. В 43 районах республики работают 84 пункта сбора гуманитарных грузов участникам СВО и жителям Лисичанска. Как работа организована в деревнях и селах — подробнее в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко