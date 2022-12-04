В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака

Россия выразила намерение привлечь внимание мирового сообщества, а в особенности Евросоюза, к готовящейся Киевом провокации на трубопроводе Тольятти — Одесса для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака, заявил «РИА Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков.



— Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации. Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы. Если эта провокация будет осуществлена, ЕС должен будет это расследовать, — сказал сенатор.

По сообщениям военно-дипломатического источника информационного агентства, киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода «будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака под легендой якобы их «поражения» в результате «ракетного удара» российских Вооруженных сил».

Цеков подчеркнул, что Киев уже устраивал антироссийские провокации, и не раз. «Я рассчитываю, что, обозначив готовящуюся провокацию, мы сможем ей противостоять», — заключил он.



В середине ноября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой сказано, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы».



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Илина Хакимова