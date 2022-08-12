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В Минздраве поддержали идею ограничения продаж крепкого алкоголя в зонах отдыха летом

07:45, 12.08.2022
В Минздраве поддержали идею ограничения продаж крепкого алкоголя в зонах отдыха летом
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха, сообщает RT.

— Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков, — сказано в тексте письма замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева есть в распоряжении.

По словам Хамзаева, в нижней палате в ближайшее время займутся разработкой соответствующего законопроекта.

Только в Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет. Это объясняется сокращением продаж алкоголя за предыдущие годы. Минимум зафиксировали в 2015-м — 2,57 млн дал.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес

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