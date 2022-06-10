В Верхнеуслонском районе состоится первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак чачакляр»
11 июня в Верхнеуслонском районе в гольф-клуб «Свияжские холмы» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан и благотворителей состоится первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак чачакляр», приуроченный ко дню медицинского работника.
В турнире примут участие члены сборной Татарстана по гольфу, представители бизнес сообщества, политики, руководители и медицинские работники учреждений здравоохранения Республики Татарстан, а также гости из зарубежных стран и регионов России. В рамках турнира тренеры гольф-клуба «Свияжские холмы» проведут мастер-класс по начальному обучению игре в гольф для гостей турнира.
Собранные средства будут направлены на строительство второго стационара хосписа, которое начато фондом им.Анжелы Вавиловой в 4 квартале 2020 года по адресу ул. Оренбургский тракт (на пересечении ул. Бр. Батталовых).
Благотворительный турнир по гольфу «Ак чачакляр» ко дню медицинского работника планируется проводить ежегодно.
Справка
Первый стационар хосписа был открыт 2 июня 2014 года в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве между Министерством здравоохранения РТ и Фондом имени Анжелы Вавиловой. Фаррахов Айрат Закиевич, будучи в то время министром здравоохранения Республики Татарстан, возглавил рабочую группу по решению организационно-методических вопросов, связанных с выделением территории и здания казанского детского терапевтического санатория под строительство хосписа, выделения государственного задания с финансированием до 60 % всех расходов хосписа из средств ТФ ОМС и т.д.
На строительство и оснащение первого хосписа Фонд Анжелы Вавиловой затратил 300 млн.руб. поступивших пожертвований, из которых 91,3 млн.руб. было выделено Правительством РТ.
В существующем хосписе по адресу ул.Ак Королева, 67, получают паллиативную помощь 15 детей и 22 взрослых пациента, еще 315 пациентов патронируется выездной службой хосписа.
- В связи с нехваткой коек первого хосписа, образовалась большая очередь из пациентов, нуждающихся в паллиативно-хосписной помощи, особенно среди пациентов старше 18 лет. По данным главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РТ по паллиативной помощи И.В.Шаймарданова в Республике Татарстан около 25 тыс. пациентов нуждаются в паллиативно-хосписной помощи. Поэтому Фондом им. Анжелы Вавиловой при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства здравоохранения РТ принято решение о строительстве нового стационара для взрослых пациентов.
В настоящее время возведено новое здание стационара, общей площадью — 8 055,9 кв.м, на очереди прокладка коммуникаций и внутренняя отделка хосписа. После завершения строительства, на месте существующего взрослого отделения в хосписе, планируется расширить детский стационар до 40 коек.
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