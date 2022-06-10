В Верхнеуслонском районе состоится первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак чачакляр»

11 июня в Верхнеуслонском районе в гольф-клуб «Свияжские холмы» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан и благотворителей состоится первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак чачакляр», приуроченный ко дню медицинского работника.

В турнире примут участие члены сборной Татарстана по гольфу, представители бизнес сообщества, политики, руководители и медицинские работники учреждений здравоохранения Республики Татарстан, а также гости из зарубежных стран и регионов России. В рамках турнира тренеры гольф-клуба «Свияжские холмы» проведут мастер-класс по начальному обучению игре в гольф для гостей турнира.

Собранные средства будут направлены на строительство второго стационара хосписа, которое начато фондом им.Анжелы Вавиловой в 4 квартале 2020 года по адресу ул. Оренбургский тракт (на пересечении ул. Бр. Батталовых).



Благотворительный турнир по гольфу «Ак чачакляр» ко дню медицинского работника планируется проводить ежегодно.