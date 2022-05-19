В мэрии Казани объяснили решение ликвидировать институт «Казгражданпроект»

Институт «Казгражданпроект» в столице Татарстана решили ликвидировать после создания в 2021 году Института развития города. Об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии Казани.

«Казань нуждалась в создании такого рода института, главной задачей которого является стратегическое городское планирование. Это позволит усовершенствовать среду, создать комфортную и гармоничную систему, чтобы город правильно развивался и рос», — рассказали в исполкоме.

Этот институт, в отличие от Казгражданпроекта, будет заниматься разработкой градостроительной документации всех уровней. Основная деятельность ликвидируемого учреждения была сосредоточена на отдельных проектах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники, пожелавшие работать в Институте развития города, уже трудоустроены, права оставшихся работников Казгражданпроекта будут соблюдены согласно действующему законодательству.

В мэрии отдельно подчеркнули, что Институт развития города не является правопреемником Казгражданпроекта.

О ликвидации МБУ «Институт «Казгражданпроект» стало известно сегодня, из сборника документов мэрии города. Учреждение необходимо ликвидировать до 1 августа.



Как выяснило в прошлом году «Реальное время», новый институт расположится в здании «Казгражданпроекта». На капремонт выделили 234 миллиона рублей.

Татьяна Леухина