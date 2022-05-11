Посол ЛНР в России: в Донбассе невозможно достичь мира при нынешнем киевском режиме

Фото: wikipedia.org / Mark Nakoykher

Достичь мира в Донбассе без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, практически невозможно. Такое мнение выразил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.



Он считает, что в настоящее время Украина находится под внешним влиянием и контролируется Западом. По его словам, чтобы достичь мира, «Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов», пишет «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом РФ. По его словам, это «является волей самого народа».



На Украине продолжается специальная военная операция России. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Маргарита Головатенко