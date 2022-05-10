В МИД Германии заявили о невозможности отмены санкций против России

Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что санкции против России не могут быть отозваны даже в случае экономического эффекта от них для Германии. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, каждый шаг, о котором власти ФРГ говорят публично, был заранее обдуман таким образом, чтобы Германия могла вынести его в долгосрочном плане. Бербок подчеркнула, что антироссийские санкции будут отменены только «после того как Украина снова будет свободна».

Фото: gruene-bundestag.de

Сегодня в СМИ появилась информация, что Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России. На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что шестой пакет европейских санкций против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков.



Дарья Акимова