В Народной милиции ЛНР сообщили о выходе к городу Рубежное

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) взяла под контроль деревню Варваровка, тем самым открылся путь к городу Рубежное. Об этом заявил подполковник Андрей Марочко.

По его словам, войска находятся в нескольких километрах от Рубежного. Отмечается, что при взятии Варваровки был ликвидирован военный погрузчик Украины. Он перевозил снаряды, танки и их экипажи, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Сегодня в Минобороны России сообщили, что в результате удара по учебным центрам ВСУ на военном полигоне Яворовский и в населенном пункте Старичи были уничтожены около 180 иностранных наемников, а также крупная партия иностранных вооружений. С начала спецоперации ликвидированы более 3,7 тысячи военных объектов Украины.



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Диана Жиленкова