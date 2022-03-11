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Herbalife Nutrition приостанавливает работу в России

21:21, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Herbalife Nutrition приостанавливает работу в России
Фото: realnoevremya.ru

Американская компания специализированного питания Herbalife Nutrition приостанавливает работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

В частности, будет временно ограничена работа всех 62 центров продаж в стране. Кроме того, прекращаются поставки продукции в РФ. В компании уточнили, что полученная в России прибыль будет пожертвована украинским беженцам, передает ТАСС.

Накануне о приостановке деятельности на российской территории объявила американская компания Mars. Она ограничивает новые инвестиции в РФ, отменяются импорт и экспорт продукции. Также приостанавливается деятельность компании в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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