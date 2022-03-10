Завтра Россия объявит режим тишины для эвакуации граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

Завтра с 10.00 (по мск) Россия вновь объявит режим тишины для эвакуации мирного населения из украинских населенных пунктов. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Коридоры будут открыты из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя по нескольким маршрутам. Как отметили в штабе, российская сторона вновь объявляет режим тишины несмотря на неоднократные срывы Украиной эвакуации мирных граждан, в том числе иностранцев, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Сегодня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Россия будет в одностороннем порядке ежедневно с 10:00 открывать гуманитарные коридоры из районов проведения спецоперации. Украина согласовала только четыре гуманитарных коридора из 14, которые были предложены российской стороной.

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Диана Жиленкова