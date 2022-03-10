Россия будет ежедневно в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры на Украине

Фото: Максим Платонов

Россия намерена в одностороннем порядке каждый день с 10:00 открывать гуманитарные коридоры из районов проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, речь идет об открытии гуманитарных коридоров в сторону России. Другие направления будут согласовываться с украинской стороной, передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, Украина согласовала только четыре гуманитарных коридора из 14, которые были предложены Россией. Как отметил Мизинцев, Киев не согласовывает выезд граждан в сторону РФ.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В общей сложности на Украину доставлено свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза. Организовано 186 гуманитарных акций, в том числе 18 — за последние сутки. Так, мирным гражданам передано 34 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Накануне Мизинцев заявил, что операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных граждан ожидаемых результатов не принесла. По его словам, это произошло по вине киевских властей. В целом по всей территории украинского государства гуманитарная ситуация стремительно ухудшается.



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Диана Жиленкова