Минобороны РФ: за сутки с Украины эвакуировали более 5,4 тысячи человек

За последние сутки из опасных зон ряда украинских районов, ЛНР и ДНР без участия Киева эвакуированы 5 460 граждан, в том числе 1 125 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала проведения спецоперации РФ на Украине эвакуированы свыше 179 тысяч человек, из них 45 436 детей. Государственную границу России пересек 20 961 автомобиль, из них 867 — за минувшие сутки.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации уничтожены 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня и др. Сегодня авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов.

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Диана Жиленкова