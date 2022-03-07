В МИД РФ заявили, что кризис на Украине приведет к новому качеству отношений России с Евросоюзом

Результатом кризиса на Украине будет новое качество отношений России с Евросоюзом, США и НАТО. Такое мнение выразил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

— Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом, — приводит слова Тяпкина «РИА Новости».

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Накануне стало известно, что более 163 тысяч человек, в том числе свыше 42 тысяч детей, эвакуировали из зоны проведения российской спецоперации. Как отмечают в Минобороны РФ, тысячи людей намерены покинуть страну и прибыть в Россию, но правительство отказывается их выпускать.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова