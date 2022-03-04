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Володин: Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу

18:21, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Володин: Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу
Фото: wikipedia.org

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский покинул страну и переехал в Польшу. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Володина, депутаты Верховной Рады Украины рассказали, что не могут попасть к президенту во Львове. 26 февраля спикер Госдумы также заявлял, что Зеленский спешно уехал из Киева и направился во Львов. При этом он ссылался на депутатов Рады.

Накануне глава украинской делегации и советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в начале следующей недели. Отмечается, что переговоры снова пройдут на территории Белоруссии.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 04 мар
    Наверное так за него решили. Мне кажется Зеленский уже ничего сам не решает и находится в плену у своего окружения
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  • Анонимно 04 мар
    Ну а куда ему еще бежать. Поляки - подстрекатели и первые виновники неофашистских действий на Украине.
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