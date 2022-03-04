Володин: Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский покинул страну и переехал в Польшу. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Володина, депутаты Верховной Рады Украины рассказали, что не могут попасть к президенту во Львове. 26 февраля спикер Госдумы также заявлял, что Зеленский спешно уехал из Киева и направился во Львов. При этом он ссылался на депутатов Рады.

Накануне глава украинской делегации и советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в начале следующей недели. Отмечается, что переговоры снова пройдут на территории Белоруссии.

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Дарья Акимова