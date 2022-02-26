Байден поручил выделить $600 млн на помощь Украине

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине $600 млн помощи, из них $350 млн — на сферу обороны, сообщает «РИА Новости».



Госсекретарю предоставлены полномочия о передаче Украине военной помощи. Он должен определить, соответствует ли предоставление безвозмездной помощи Украине в размере $250 млн интересам США.

Еще $350 млн направлены на предметы обороны и услуги военного министерства, порученные США, в том числе обучение и тренировки.

Фото: whitehouse.gov

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи. Он сообщил, что в пятницу говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом.

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Маргарита Головатенко