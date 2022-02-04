Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -4 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и мокрый снег. На дорогах снежные заносы и каша, местами гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -4..-1 градусов, в Набережных Челнах и Альметьевске -4..0 градусов, в Чистополе -3..0 градусов, а в Буинске -4..-1 градусов.

Фото: Максим Платонов

Вчера профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что до конца недели в республике выпадет треть месячной нормы осадков. Снежный покров может вырасти до 70 см. Профессор КФУ отметил, что из-за этого может еще сильнее осложниться ситуация на дорогах.

Диана Жиленкова