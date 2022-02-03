Департамент продовольствия и соцпитания Казани объяснил задержку расчета с сотрудником отключением света

Фото: Максим Платонов

На этой неделе прокуратура Казани сообщила о выявлении нарушения требований трудового законодательства в АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» — предприятие своевременно не выплатили зарплату уволенному сотруднику. Там же объяснили задержку расчета при увольнении аварийным отключением света на предприятии.



— За весь период проверки выявлена задержка расчета одного сотрудника при увольнении, которая была осуществлена по причине аварийного отключения света на предприятии 13.08.21 (пятница) с 12.00 до 19.00 часов включительно. В связи с этим расчет был произведен следующим рабочим днем 16.08.21 (понедельник), — сообщили «Реальному времени» в Департаменте продовольствия и социального питания Казани.

Прокуратура Казани сообщала, что нарушение состоит и в том, что «сотрудник не был ознакомлен с приказом о расторжении трудового договора». В городском Департаменте продовольствия и социального питания это объяснили так:

— Двое сотрудников направили заявление на увольнение и заявление об отправке трудовой книжки по почте России. По итогу издания приказа об увольнении, документы отправили сотрудникам заказным письмом с описью вложения.

Фото: прокуратура РТ

В прокуратуре Казани сообщали, что руководителю Департамента продовольствия и социального питания Казани внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.

Татьяна Демина