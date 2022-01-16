Экономить практически на всем во время пандемии стали 44% россиян

Фото: Анна Сейтумерова

Для большинства россиян (44%) коронавирус, а еще рост цен на товары и услуги, стали поводом для экономии. Лишь каждый десятый житель страны стал позволять себе больше трат, говорится в исследовании Superjob.



Не изменилась финансовая стратегия у трех из десяти опрошенных: «В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но еще важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни».

Чаще о необходимости экономить говорили женщины — 46% против 42% мужчин. Стратегии «большие тратить» следуют чаще респонденты до 34 лет и россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей — по 12%.

По сравнению с прошлым годом, экономить стали чуть реже — 47% год назад против 44% сейчас, а тратить немного чаще — 10% против 8% в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru

39% из 1 600 россиян, принявших участие в более раннем опросе, признались в том, что 2021 год оказался для них хуже, чем 2020-й. Каждый четвертый признался, что для него ничего не изменилось, а 23% радовались тому, что в 2021 году хотя бы не было жесткого карантина, как весной 2020-го.

Маргарита Головатенко