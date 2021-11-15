Путин заявил о непричастности «Аэрофлота» к кризису на границе Белоруссии и ЕС

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» заявил о непричастности компании «Аэрофлот» к кризису на границе Белоруссии и Евросоюза.



Обвинения в адрес компании президент счел попытками виновных снять с себя ответственность: «При чем здесь наш «Аэрофлот»? Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то перевез? Понятия об этом ничего не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем?»

Сама авиакомпания заявила, что не обеспечивала и не обеспечивает перевозку белорусских мигрантов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Россия старается сделать все для решения сложившейся ситуации на границах Белоруссии и Польши.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что авиакомпания «Аэрофлот» может попасть под санкции Евросоюза. В ЕС считают, что «Аэрофлот» перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а те уже пытаются пересечь границу с Польшей.



Маргарита Головатенко