В Национальном музее РТ откроется выставка «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии»

Фото: Национальный музей РТ

1 ноября в Национальном музее Республики Татарстан откроется выставка «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии» из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Будет представлено более 120 экспонатов из крупнейшей в стране коллекции лоскутных изделий народов России и сопредельных стран. Выставочный проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

Этнический и географический диапазон предметов уникален: от Центральной России до Дальнего Востока, от Русского Севера до Средней Азии и Кавказа. Элементы костюма, предметы интерьера, детали упряжи, игрушки и многое другое. В основе этих и других изделий — оригинальные конструкции из кусочков ткани. Экспонаты показывают, как развивалось рукоделие с начала XIX века у разных народов. Можно увидеть, что данное творчество универсально, но при этом самобытно в рамках конкретной народной традиции.

Полевые исследования специалистов Российского этнографического музея последних лет свидетельствуют, что лоскутное шитье по-прежнему широко распространено в различных регионах России, в том числе и в Поволжье. Как подчеркнула директор музея Юлия Купина, передвижной выставочный проект «Лоскутный узор: традиции народов Евразии» позволит «не только познакомить жителей Поволжья и Уральского федерального округа с этнокультурным своеобразием народов России, но и выработать принципы взаимодействия музеев и креативных индустрий в регионах, выявить и продемонстрировать наиболее яркие достижения в области такого сотрудничества».

В ходе выставки эксперты Российского этнографического музея расскажут о традициях лоскутного шитья у народов Евразии, мастера проведут занятия и воркшопы для специалистов и широкой публики. Также состоится презентация созданного музеем альбома «Лоскутное шитье: история и традиции». После Казани выставка отправится в Уфу.

В Национальном музее Республики Татарстан выставка доступна по входным билетам до 17 ноября.