В МВД прокомментировали увольнение четырех начальников отделов полиции в Екатеринбурге

В МВД объяснили увольнение четырех начальников отделов полиции в Екатеринбурге. По словам руководителя пресс-службы ведомства по области Валерия Горелых, все сотрудники покинули пост по собственному желанию.

Как сказано в заявлении, все руководители — достойные люди, они ушли на заслуженную пенсию без какого-либо криминала. Горелых добавил, что такой массовый уход является потерей, однако кадровое подразделение МВД уже занимается поиском новых сотрудников, в том числе из резерва, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что в Татарстане с начала пандемии ушли на пенсию почти 700 врачей, из них 316 — за этот год. Однако к работе все же вернулись 50 медицинских работников.

Диана Жиленкова