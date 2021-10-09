Президент Татарстана посетил «Центр авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью «Центра авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА» в Верхнеуслонском районе.

Центр был создан казанским предприятием «ЭНИКС», которое является одним из российских разработчиков и производителей комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Центр авиамоделизма расположен в селе Каинки Верхнеуслонского района РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ

Минниханову представили некоторые модели БЛА, а также рассказали об их технических характеристиках.

Учебно-испытательный центр был создан в 2016 году. Там юные авиастроители создают модели беспилотных летательных аппаратов и изучают опыт специалистов, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Недавно в Татарстане появилась возможность обучиться по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Ее открыли в Лаишевском технико-экономическом техникуме.

Алексей Нечаев