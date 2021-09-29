ФБК и ФЗПГ Навального исключили из реестра НКО-иноагентов в связи с их ликвидацией

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Основанные оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* исключены из реестра НКО-иностранных агентов в связи с их ликвидацией, сообщили в пресс-службе Минюста России.



Такое решение было принято «на основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации ФБК и ФЗПГ», приводит «Интерфакс» слова ведомства.

В Минюсте добавили, что процедура носит исключительно технический характер.

1 сентября стало известно, что ФБК прекратил существование как юридическое лицо. ФБК был ликвидирован 31 августа.

*Запрещенные в России экстремистские организации. ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами.

Маргарита Головатенко