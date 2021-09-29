Каждый россиянин ежегодно выбрасывает 400 кг отходов — много это или мало?

Каждый житель России ежегодно выбрасывает в среднем 400 килограмм отходов. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок, 58 млрд одноразовых стаканчиков и около 5 триллионов пакетов.

— Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах, — отметил Буцаев.

Фото: Максим Платонов

400 кг мусора на одного россиянина — это:

Около 1,1 килограмма в день .

. Больше, чем в среднем на одного жителя планеты — 356 килограмм в год.

— 356 килограмм в год. В сумме около 58,4 миллиона тонн мусора ежегодно — на начало 2021 года численность населения России составляла 146,2 миллиона.

— на начало 2021 года численность населения России составляла 146,2 миллиона. Столько же мусора, сколько приходится на жителей Бразилии и Турции.

мусора, сколько приходится на жителей Бразилии и Турции. На 50 килограмм отходов меньше , чем ежегодно приходится на одного жителя Норвегии — 450 килограмм.

, чем ежегодно приходится на одного жителя Норвегии — 450 килограмм. Почти в два раза меньше показателя в США — там на одного американца приходится около 761 килограмма мусора в год.

показателя в США — там на одного американца приходится около 761 килограмма мусора в год. На 50 килограмм больше , чем в Беларуси — 350 килограмм.

, чем в Беларуси — 350 килограмм. На 225 килограмм мусора меньше , чем в среднем приходилось на одного жителя Татарстана в 2019 году — по данным FinExpertiza, это 625 кг. В сумме это 2,4 млн тонн, или 12,2 млн куб. метров.

, чем в среднем приходилось на одного жителя Татарстана в 2019 году — по данным FinExpertiza, это 625 кг. В сумме это 2,4 млн тонн, или 12,2 млн куб. метров. В 2,7 раза больше , чем в Китае — 146 килограмм, или по 400 грамм в день.

Дарья Пинегина