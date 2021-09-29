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Каждый россиянин ежегодно выбрасывает 400 кг отходов — много это или мало?

17:45, 29.09.2021 8
Каждый россиянин ежегодно выбрасывает 400 кг отходов — много это или мало?

Каждый житель России ежегодно выбрасывает в среднем 400 килограмм отходов. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок, 58 млрд одноразовых стаканчиков и около 5 триллионов пакетов.

— Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах, — отметил Буцаев.

Фото: Максим Платонов

400 кг мусора на одного россиянина — это:

  • Около 1,1 килограмма в день.
  • Больше, чем в среднем на одного жителя планеты — 356 килограмм в год.
  • В сумме около 58,4 миллиона тонн мусора ежегодно — на начало 2021 года численность населения России составляла 146,2 миллиона.
  • Столько же мусора, сколько приходится на жителей Бразилии и Турции.
  • На 50 килограмм отходов меньше, чем ежегодно приходится на одного жителя Норвегии — 450 килограмм.
  • Почти в два раза меньше показателя в США — там на одного американца приходится около 761 килограмма мусора в год.
  • На 50 килограмм больше, чем в Беларуси — 350 килограмм.
  • На 225 килограмм мусора меньше, чем в среднем приходилось на одного жителя Татарстана в 2019 году — по данным FinExpertiza, это 625 кг. В сумме это 2,4 млн тонн, или 12,2 млн куб. метров.
  • В 2,7 раза больше, чем в Китае — 146 килограмм, или по 400 грамм в день.
Дарья Пинегина
ОбществоИнфраструктура

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 29 сен
    Ой, это беда, сердце кровью обливается
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    Анонимно 29 сен
    > это много или мало
    ну по весу, примерна такой жа бред как: "каждый рассеянин получает 150 тыщ рублёв"
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  • Анонимно 29 сен
    Надо правильно детей воспитывать
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  • Анонимно 29 сен
    смотря что считать мусором. овощные очистки или заварка разлагается... макулатуру, металл, многре виды пластика можно сдавать, а не выбрасывать в мусор
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    Анонимно 29 сен
    А им все равно, главное под тобой диван прогреть
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  • Анонимно 29 сен
    1 холоп = 400 кг. отходов.
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  • Анонимно 29 сен
    Г-н Буцаев м.б. не знает, сколько дней в году ?
    Если 365, то получается, что каждый росиянин в сутки выбрасывает 1,1 кг отходов ?
    Где он берет столько денег, чтобы так обильно разбрасываться ?
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    Анонимно 30 сен
    А Дениска не считать, он говорить по профилю нанимался
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