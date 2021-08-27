Росстат: от COVID-19 в июле умерли более 38 тысяч человек

Коронавирус стал основной причиной смерти в 38 922 случаях в июле, еще в 5 206 случаях COVID-19 предполагается как основная причина кончины. Об этом сообщает Росстат.

COVID-19 не был причиной смерти, но повлиял на нее в 1 449 случаях, еще в 4 844 случаях вирус был идентифицирован, но на смерть не повлиял.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в июле 2021 года родились 124 715 человек, умерли 215 265.

Согласно данным ведомства, естественная убыль населения в России с января по июль 2021 года составила 512,5 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года она составляла 316,3 тысячи человек.

Сегодня в Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. За весь период пандемии коронавируса в республике зарегистрировали 676 случаев смерти от коронавирусной инфекции.



Татьяна Леухина