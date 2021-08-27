Разведка США пришла к выводу, что коронавирус не разрабатывали как биологическое оружие

Разведка США считает, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие. Об этом говорится в рассекреченной версии документа, опубликованном на сайте офиса директора Национальной разведки.

«Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия», — говорится в документе.

Подчеркивается, что исследователи не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. «Все ведомства считают, что две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Официальные лица Китая не имели заранее знаний о вирусе до того, как началась первоначальная вспышка COVID-19, отмечается в докладе.

В начале августа разведслужбы США получили генетические данные о вирусах, которые изучались в уханьском институте вирусологии. Сообщалось, что эта информация может помочь раскрыть источник первой вспышки COVID-19. Как американская разведка получила доступ к этим данным — неизвестно.



Ранее The Wall Street Journal сообщало, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Специалисты обнаружили у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов. По словам исследователей, это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. В природе CGG-CGG встречается крайне редко, а у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности и вовсе нет.

В конце мая в комитете по разведке Палаты представителей США республиканцы сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В это же время британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них также есть доказательства того, что коронавирус произошел искусственно.



Татьяна Леухина