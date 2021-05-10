В Татарстане на этой неделе дневные температуры воздуха достигнут +32 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни: синоптики обещают жаркую и сухую погоду вплоть до выходных.

Со вторника по четверг (11—13 мая) в республике ожидается очень теплая и сухая погода. Ночью температура воздуха составит +9..+14 градусов. Днем во вторник, 11 мая, синоптики прогнозируют от +24 до +29°С, в среду и четверг — от +25 до +31°С.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 14 мая, и в субботу, 15 мая, теплая и сухая погода в Татарстане сохранится, вероятность осадков небольшая. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется до + 27..+32 градусов.

Жаркая погода способствует повышению пожарной опасности лесов. С 11 по 17 мая на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Татьяна Демина