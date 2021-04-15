В России предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Несколько кондитерских предприятий сообщили о повышении отпускных цен на кондитерские изделия. Компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ», а также кондитерская фабрика «Победа» заявили о подорожании, сообщил РБК.

Производители поднимают цены из-за увеличения стоимости сырья. Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев сообщил, что в среднем ожидается рост от 10%.

Президент фабрики «Победа» Виталий Муравьев отметил, что у них отпускные цены в среднем выросли на 3%, а себестоимость продукции увеличилась в среднем на 10%.

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев заявил, что все поставщики повышают цены, иногда еженедельно.

В марте текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года стоимость 1 кг печенья выросла на 7,8%, до 172,1 руб, 1 кг зефира — на 8,5%, до 286,9 руб, 1 кг пряников — на 7,2%, до 156,3 руб.

В Минсельхозе РФ считают, что нет оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий. Меры по стабилизации цен на продовольствие, которые приняло правительство, включают и «сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции», отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России намерен распределить квоты поставок сахара между заводами, чтобы контролировать объемы поставок по стране.



Алексей Нечаев