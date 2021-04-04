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Госдума, МИД и Россотрудничество обсудят ситуацию с санкциями Украины

19:59, 04.04.2021
Госдума, МИД и Россотрудничество обсудят ситуацию с санкциями Украины
Фото: pixabay.com

Нижняя палата российского парламента обсудит с МИД России и Россотрудничеством ситуацию с введенными Украиной санкциями против ведомства РФ.

«Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо принять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — написал Володин в своем Telegram-канале, отметив, что обсуждение должно пройти с участием всех партий парламента.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству. Помимо Россотрудничества под санкции попали и другие российские компании. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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