Госдума, МИД и Россотрудничество обсудят ситуацию с санкциями Украины

Нижняя палата российского парламента обсудит с МИД России и Россотрудничеством ситуацию с введенными Украиной санкциями против ведомства РФ.



«Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо принять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — написал Володин в своем Telegram-канале, отметив, что обсуждение должно пройти с участием всех партий парламента.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству. Помимо Россотрудничества под санкции попали и другие российские компании. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Маргарита Головатенко