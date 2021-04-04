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Минниханов прибыл в Казахстан, чтобы поучаствовать в закладке капсулы под строительство шинного завода

18:59, 04.04.2021
Минниханов прибыл в Казахстан, чтобы поучаствовать в закладке капсулы под строительство шинного завода
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В международном аэропорту Караганды его встретил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

На понедельник, 5 апреля, запланировано совместное участие в закладке капсулы под строительство шинного завода в городе Сарань — совместного предприятия ПАО «Татнефть» и АО «Группы компаний «Аллюр».

Ранее сообщалось, что Татарстан и Архангельская область подписали четыре соглашения, в том числе в сфере высшего образования и IT. Как отметил президент Татарстана, у регионов есть хорошие возможности для совместной работы, в том числе в сферах цифровизации, развития онлайн-форм продвижения продукции, закупок и продаж, развития комфортной городской среды, образования и подготовки кадров.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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