Вице-премьер РФ: США разорвут контракты в сфере высоких технологий

США будут разрывать контракты с Россией в одностороннем порядке в сфере высоких технологий. Такое мнение высказал вице-премьер России Юрий Борисов.



«Написано — в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно. Я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», — приводит его слова ТАСС.

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Госдеп США 18 марта включил Россию в число стран, в которые запрещен экспорт оборонных изделий и услуг. Включение в перечень не позволит российским фирмам покупать множество американских товаров и технологий.

Маргарита Головатенко