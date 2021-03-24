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Вице-премьер РФ: США разорвут контракты в сфере высоких технологий

14:40, 24.03.2021
Вице-премьер РФ: США разорвут контракты в сфере высоких технологий
Фото: government.ru

США будут разрывать контракты с Россией в одностороннем порядке в сфере высоких технологий. Такое мнение высказал вице-премьер России Юрий Борисов.

«Написано — в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно. Я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

Госдеп США 18 марта включил Россию в число стран, в которые запрещен экспорт оборонных изделий и услуг. Включение в перечень не позволит российским фирмам покупать множество американских товаров и технологий.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииIT
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