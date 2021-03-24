Роспотребнадзор назвал неблагополучные по заболеваемости туберкулезом районы Татарстана

Начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова рассказала, что в 2020 году в республике было зарегистрировано 913 случаев впервые выявленного заболевания туберкулезом, в том числе детей до 17 лет — 33 человека. Цифры ниже показателей за 2019 год на 18,8%.

По словам Борисовой, уровень заболеваемости туберкулезом в Татарстане в 1,3 раза ниже, чем в среднем по России и по ПФО. Из 14 регионов ПФО республика находится на 10-м месте.

На 13 территориях РТ заболеваемость туберкулезом превышает среднереспубликанский показатель. В перечень неблагополучных районов вошли — Высокогорский, Агрызский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Бавлинский, Тюлячинский, Дрожжановский, Зеленодольский, Черемшанский, Альметьевский и Верхнеуслонский. Количество пациентов с выделением возбудителя туберкулеза среди впервые выявленных — 360 человек.

На снижение заболеваемости, по мнению Борисовой, повлияли широкие ограничительные мероприятия из-за коронавируса, разобщение коллективов, меры личной и общественной профилактики. На сегодняшний день всего на учете состоит 1680 татарстанцев, больных туберкулезом.

Недавно в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что меры профилактики от коронавируса снизили в республике заболеваемость заразными инфекциями, в том числе туберкулезом. В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Нижнекамске — 20,3 случая на 100 тыс. населения.