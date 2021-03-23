В правительстве ответили, когда можно будет отказаться от масок

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому заявила, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

«А без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести», — цитирует ее RT.

О том, что ограничительные мероприятия сохраняются и не будут сняты до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, заявил ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Что касается сроков формирования коллективного иммунитета, то Голикова говорила, что это случится в июле — августе 2021 года.