В ВОЗ рассчитывают на окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Текущий 2021 год все еще будет «годом коронавируса», на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года. Такое мнение высказал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он заметил, что этот год, в отличие от предыдущего, будет «более предсказуемым и управляемым». Специалист подчеркнул, что сейчас необходима «европейская солидарность»: недопустимо, чтобы богатые регионы были привиты, а бедные — нет.

Фото: realnoevremya.ru

Клюге отметил важность того, как будут сниматься ограничения в странах. Если это будет делаться поспешно, велик риск вернуться к началу, приводит его слова Welt.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени.



На севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.



Татьяна Леухина