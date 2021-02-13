В Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19, все — контактные. 41 человек госпитализирован, 29 получают лечение на дому. Всего в республике зафиксировано 17 096 случаев коронавируса.

В Казани выявили 35 заразившихся COVID-19, в Набережных Челнах — 11, четыре случая коронавируса зарегистрировали в Кукморском районе, по три — в Нижнекамском, Нурлатском районах. По два случая зафиксировали в Зеленодольском, Тетюшском, Арском. По одному — в Алексеевском, Апастовском, Бугульминском, Буинском, Высокогорском, Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском районах.

Выздоровели 50 татарстанцев, за весь период — 13 682. За минувшие сутки зафиксировано два случая смерти от коронавируса. Всего в республике от COVID-19 умерли 296 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за сутки выявили 14 861 случай COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии увеличилось до 4 057 698.



Татьяна Леухина