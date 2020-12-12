В США Pfizer получила лицензию на использование в экстренных случаях

Вакцина от коронавируса Pfizer получила разрешение на экстренное использование от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на ее использование в штатах.



«Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней», — приводит RT слова из сообщения американской газеты New York Times, информацию ей предоставили три анонимных источника.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что «первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа». По его словам, уже началась поставка в некоторые штаты.

Напомним, в ноябре Pfizer объявил о завершении испытаний своей вакцины от COVID-19.

Маргарита Головатенко