ЦИК Татарстана принимает предложения по кандидатуре члена избирательной комиссии в Альметьевске

Центральная избирательная комиссия Татарстана принимает предложения по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии города Альметьевска.



Документы принимаются в течение шести календарных дней по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по адресу: Казань, улица Батурина, 7б (контактные телефоны 8 (843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре на вакантное место необходимо руководствоваться Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий».