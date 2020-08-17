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В России движение АУЕ* признали экстремистской организацией

13:53, 17.08.2020
В России движение АУЕ* признали экстремистской организацией
Фото: realnoevremya.ru

В России криминальное движение АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) признали экстремистской организацией. Причастность к ней будет приравнена к экстремизму.

С требованием признать АУЕ* экстремистской организацией в Верховный суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. Он аргументировал, что молодежное движение является структурированной организацией, участники которой причастны к организации массовых беспорядков.

Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство и признал субкультуру АУЕ* экстремистской организацией, сообщает «РИА Новости».

Ранее в интернете появилась видеозапись с банкета силовиков, где трое мужчин позируют под возглас «Жизнь ворам! АУЕ*!».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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