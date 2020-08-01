ЦИК Татарстана зарегистрировал еще одного кандидата на допвыборы в Госдуму

Центризбирком Татарстана зарегистрировала кандидата от КПРФ Альберта Ягудина на дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Ранее ЦИК РТ зарегистрировал еще пятерых кандидатов от партий на дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ. Это: