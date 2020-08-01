ЦИК Татарстана зарегистрировал еще одного кандидата на допвыборы в Госдуму
Центризбирком Татарстана зарегистрировала кандидата от КПРФ Альберта Ягудина на дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.
Ранее ЦИК РТ зарегистрировал еще пятерых кандидатов от партий на дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ. Это:
- кандидат от ЛДПР — Андрей Колосов;
- кандидат от «Единой России» — Олег Морозов;
- кандидат от «Справедливой России» — Ильнар Сираев;
- кандидат от «Коммунисты России» — Николай Барсуков;
- кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости — Леонид Стражников.
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