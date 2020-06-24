Самолет «Аэрофлота», названный в честь Мусы Джалиля, совершил первый рейс в Казань

В Международном аэропорте Казани сегодня приземлился Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот», которому присвоили имя татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В церемонии принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики отметил, что Муса Джалиль — не только герой Татарстана, но и всей страны.

«Сегодня, 24 июня, как и 75 лет назад, мы провели парад Победы. Очень важно, что в такой день этот самолет прибыл сюда», — передает «Татар-информ» его слова.



В Казань в числе пассажиров первого рейса прибыли помощник президента РФ Игорь Левитин и потомки Мусы Джалиля: его дочь Чулпан Залилова, внучка Татьяна Малышева, правнук Михаил Митрофанов-Джалиль и правнучка Елизавета Малышева.

Пассажиров встретил оркестр Казанского танкового училища, который исполнил марш Салиха Сайдашева.



Свой первый рейс в Санкт-Петербург самолет с именем татарского поэта совершил 1 мая.