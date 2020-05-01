Самолету «Аэрофлота» присвоили имя татарского поэта Мусы Джалиля — видео

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В парке воздушных судов компании «Аэрофлот» появился лайнер, которому присвоено имя Героя и поэта Мусы Джалиля, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Идея принадлежит президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Сегодня самолет с именем татарского поэта отравился в первый рейс из Шереметьево в Санкт-Петербург.

Рейсы, которые самолет будет осуществлять, — среднемагистральные, а значит, именной лайнер будет летать и в Казань.