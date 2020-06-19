Сегодня во всех домах казанских поселков Большие и Малые Дербышки временно отключат воду

Сегодня, 19 июня, в домах казанских поселков Большие и Малые Дербышки, а также частично в поселке Дербышки временно отключат воду.

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода.

Воды не будет с 9:00 19 июня до 6:00 20 июня во всех домах поселков Малые и Большие Дербышки.

В поселке Дербышки воду отключат по следующим адресам: ул. Липатова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 9/28, ул. Советская, 20, 22, 22а, 25, 27, ул. Энтузиастов, 1, 2.

В начале июня власти Казани опубликовали июньский график отключения горячей воды. Оно будет проводиться следующими периодами: с 15 по 17 июня, с 15 по 28 июня, с 18 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 15 по 28 июня, с 9 по 22 июня.

